В России с начала года в 1,5 раза выросло время использования соцсетей

За первые месяцы 2025 года россияне стали гораздо активнее пользоваться соцсетями, сообщает исследовательский сервис «Билайн.аналитика». Объём мобильного трафика на эти платформы вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. Лидером по популярности остаётся «ВКонтакте» — на её долю приходится почти половина всего трафика (45%). «Одноклассники» заняли вторую позицию с 25%, а замыкает тройку «Дзен», который используют 22% пользователей.

Telegram расположился на четвёртом месте с долей 7,5% от общего трафика, а TikTok занимает пятую строчку с минимальными 0,5%. Интересно, что мужчины и женщины пользуются соцсетями примерно одинаково активно. Такой рост популярности аналитики связывают с удобством мобильных приложений и увеличением времени, которое люди проводят онлайн.

Соцсети становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Люди используют их для общения, работы и развлечений, а развитие платформ стимулирует ещё больший рост трафика. Эксперты прогнозируют, что интерес к соцсетям продолжит увеличиваться, так как они всё больше интегрируются в цифровую среду.