В России с начала года в 1,5 раза выросло время использования соцсетей

В России с начала года в 1,5 раза выросло время использования соцсетейРезультаты исследования компании Билайн
За первые месяцы 2025 года россияне стали гораздо активнее пользоваться соцсетями, сообщает исследовательский сервис «Билайн.аналитика». Объём мобильного трафика на эти платформы вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. Лидером по популярности остаётся «ВКонтакте» — на её долю приходится почти половина всего трафика (45%). «Одноклассники» заняли вторую позицию с 25%, а замыкает тройку «Дзен», который используют 22% пользователей.
Telegram расположился на четвёртом месте с долей 7,5% от общего трафика, а TikTok занимает пятую строчку с минимальными 0,5%. Интересно, что мужчины и женщины пользуются соцсетями примерно одинаково активно. Такой рост популярности аналитики связывают с удобством мобильных приложений и увеличением времени, которое люди проводят онлайн.
Соцсети становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Люди используют их для общения, работы и развлечений, а развитие платформ стимулирует ещё больший рост трафика. Эксперты прогнозируют, что интерес к соцсетям продолжит увеличиваться, так как они всё больше интегрируются в цифровую среду.