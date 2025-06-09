В России с начала года в 4,7 раз выросли продажи видеокарт

В первом квартале 2025 года продажи видеокарт в сети М.Видео-Эльдорадо увеличились почти в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики связывают этот рост с высоким спросом среди геймеров, создателей контента и пользователей, которым необходимы мощные решения для сложных задач. Самыми популярными оказались видеокарты бренда Palit, предлагающие разнообразные модели, от бюджетных до топовых с выдающимися характеристиками.

В компании отметили высокий интерес к серии NVIDIA GeForce RTX 50 на базе архитектуры Blackwell. Эти видеокарты оснащены передовыми RT-ядрами и тензорными ядрами, что улучшает рендеринг и ускоряет обработку графики с помощью искусственного интеллекта. Среди ключевых технологий выделяются DLSS 4 и Multi Frame Generation, которые увеличивают производительность и снижают задержки. Новая память GDDR7 повышает пропускную способность, делая загрузки и обработку текстур более быстрыми.

Лидером продаж по выручке стала Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC 12GB, которая подходит для работы в 2K и 4K-разрешении. На втором месте оказалась модель RTX 4070 Dual, предлагающая оптимальный баланс цены и характеристик. Самой продаваемой видеокартой стала RTX 4060 Ti Dual V1 8GB, которую ценят за универсальность и доступность. В компании уверены, что спрос на видеокарты будет расти, и планируют расширять ассортимент, чтобы удовлетворить запросы пользователей с различными потребностями.