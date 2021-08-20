В России сайты заставят отчитываться о местоположении читателей и просмотренных ими публикациях

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В России сайты заставят отчитываться о местоположении читателей и просмотренных ими публикацияхПредоставлять сайты должны будут исчерпывающую информацию
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций России подготовило законопроект, согласно которому каждый сайт должен будет предоставлять единому государственному интернет-измерителю максимум данных об аудитории.
Как отмечает источник, в состав информации входят данные об IP-адресе и оборудовании пользователя, о месте и времени посещения сайтов, о контенте, включая заголовки. В августе российские сервисы выступили с критикой законопроекта и предложением сократить объём предоставляемых данных.
По информации источника, в Роскомнадзоре уточнили, что измеритель будет заключать индивидуальное соглашение с каждым сайтом о предоставляемой информации, потому что в документах прописан максимально возможный набор данных, но на практике всё будет зависеть от конкретной ситуации. По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, «список данных не сократят, а окончательное решение по ним примет измеритель».