В России самый дешевый безлимитный мобильный интернет в мире

В рейтинге же стран с самым дешевым безлимитным мобильным интернетом Россия заняла почетное первое место. Средняя стоимость такой услуги в нашей стране составляет около 613 рублей в месяц, в то время как среднее значение по миру — 2971,8 рублей.
Тем временем руководитель группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Можарева высказала мысль, что безлимитный тип тарифов невыгодны для операторов мобильной связи, так как в них невозможно спрогнозировать объем трафика по фиксированной цене. В “Билайне” также подтвердили высокий спрос на безлимитные тарифы, а в “Мегафоне” рассказали, что более 18 млн клиентов используют такие тарифы.