В России самый дешевый безлимитный мобильный интернет в мире

Тем временем руководитель группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Можарева высказала мысль, что безлимитный тип тарифов невыгодны для операторов мобильной связи, так как в них невозможно спрогнозировать объем трафика по фиксированной цене. В “Билайне” также подтвердили высокий спрос на безлимитные тарифы, а в “Мегафоне” рассказали, что более 18 млн клиентов используют такие тарифы.