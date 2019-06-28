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В России самый дешевый безлимитный мобильный интернет в мире

И операторам связи это не очень нравится
Компания Content Review провела полномасштабное исследование, по результатам которого Россия заняла четвертое место среди всех стран мира по части самой низкой стоимости мобильного интернета. В июне этого года средняя цена за 1 гигабайт трафика в России составила 37,9 рублей.

В рейтинге же стран с самым дешевым безлимитным мобильным интернетом Россия заняла почетное первое место. Средняя стоимость такой услуги в нашей стране составляет около 613 рублей в месяц, в то время как среднее значение по миру — 2971,8 рублей.

Тем временем руководитель группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Можарева высказала мысль, что безлимитный тип тарифов невыгодны для операторов мобильной связи, так как в них невозможно спрогнозировать объем трафика по фиксированной цене. В “Билайне” также подтвердили высокий спрос на безлимитные тарифы, а в “Мегафоне” рассказали, что более 18 млн клиентов используют такие тарифы.

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