В России сделали более безопасным универсальное лекарство от рака

Наука и технологии
Сегодня в 08:45
В России сделали более безопасным универсальное лекарство от ракаЭффективность защиты увеличили в 6-10 раз!
Группа учёных из Томского политехнического университета представили свою новую разработку — улучшенную версию лечения рака радиоактивным актинием-225.
По словам специалистов, они смогли не только на 40% увеличить эффективность процедуры, но также сделать её более безопасной. Как пишет РИА Новости, учёные создали специальную «наноупаковку», которая и защищает организм от токсичных продуктов распада изотопа актиния.
Причём, что самое интересное, качество такой защиты в 6-10 раз превосходит существующие аналоги.
В качестве «упаковки» была выбрана полимерно-белковая капсула — именно она, по расчётам экспертов, способна задержать токсичные изотопы и значительно повысить терапевтический эффект актиния-225.
Напомним, что ранее представители ВОЗ официально объявили об исчезновении трёх видов рака в ближайшие десятилетия. Речь идёт о раке лёгких, печени и толстой кишки с пищеводом.