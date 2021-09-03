В России сделали более безопасным универсальное лекарство от рака

По словам специалистов, они смогли не только на 40% увеличить эффективность процедуры, но также сделать её более безопасной. Как пишет РИА Новости, учёные создали специальную «наноупаковку», которая и защищает организм от токсичных продуктов распада изотопа актиния.

Причём, что самое интересное, качество такой защиты в 6-10 раз превосходит существующие аналоги.

В качестве «упаковки» была выбрана полимерно-белковая капсула — именно она, по расчётам экспертов, способна задержать токсичные изотопы и значительно повысить терапевтический эффект актиния-225.

Напомним, что ранее представители ВОЗ официально объявили об исчезновении трёх видов рака в ближайшие десятилетия. Речь идёт о раке лёгких, печени и толстой кишки с пищеводом.