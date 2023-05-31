В России сделали доступным для организма препарат от артрита

Исследователи из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН и Ивановского государственного университета нашли способ повысить растворимость барицитиниба в семь раз — поместив этот препарат против артрита в полимерные наночастицы, оболочка которых хорошо взаимодействует с водой. Работа ученых опубликована в Journal of Molecular Liquids.

Одобренный в России для лечения ревматоидного артрита барицитиниб подавляет синтез цитокинов — веществ, приводящих к воспалению во время иммунного ответа. Это свойство позволяет использовать его и при COVID-19. Однако барицитиниб малорастворим в воде, поэтому он не полностью усваивается при приеме через рот.

Химики из Иваново изучили, как различные молекулы плюроников влияют на растворимость барицитиниба. Особенность этих синтетических полимеров заключается в том, что их молекулы, находясь в воде, формируют мицеллы — структуры, напоминающие шарики - поверхность которых активно взаимодействуют с водой, а внутри «прячутся» части, которые «боятся» воды. Это позволяет «упаковывать» в них молекулы лекарств.

Исследователи сравнили растворимость чистого барицитиниба и смешанного с четырьмя видами плюроников в растворах, которые схожи с условиями желудочно-кишечного тракта человека. Растворимость «упакованного» в мицеллы препарата увеличилась в семь раз, при этом лучший эффект наблюдался при использовании наиболее крупных структур.

Однако через мембраны клеток кишечника могут проходить только относительно небольшие молекулы. Моделирование подтвердило опасение ученых: в высоких концентрациях частицы-«доставщики» плохо проникают через поры мембраны. В ходе серии экспериментов ученым удалось рассчитать оптимальную концентрацию мицелл, которая н ухудшала поступление барицитиниба в кровоток.