Наука и технологии
Опубликовано 01 июля 2024, 18:45
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В России сделали сайт для изучения анатомии человека медиками

Ранее такой опыт они могли получить только на практических занятиях
Специалисты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработали сайт, на котором можно изучать анатомию человека
В России сделали сайт для изучения анатомии человека медиками
© Alan Calvert

На кафедре анатомии и гистологии Сеченовского университета создали уникальный цифровой ресурс «Морфология человека online». Этот сайт собрал оцифрованные препараты по анатомии и гистологии, с которыми студенты раньше могли работать только на практических занятиях. Теперь у студентов и преподавателей есть бесплатный и неограниченный доступ к этим материалам с любого устройства.

Работа над проектом «Морфология человека online» началась два года назад. Основными пользователями ресурса стали студенты и преподаватели Сеченовского университета. Проект реализуется при поддержке проректора по цифровой трансформации, Алексея Аносова, который отметил, что инициатива исходила от преподавателей кафедры. Цифровизация образования требует новых, более эффективных форм обучения, и для реализации проекта потребовалась техническая экспертиза.

Сайт запущен в январе 2024 года и уже содержит более 100 препаратов по гистологии и 30 по анатомии. Все материалы структурированы по разделам, что облегчает их поиск. Профессор Александр Яцковский рассказал, что благодаря интерактивной навигации пользователи могут перемещать и масштабировать изображения. Ресурс уже доказал свою эффективность, особенно в обучении иностранных студентов, обучающихся дистанционно. Материалы продолжают загружаться, и полный запуск сайта планируется к концу 2024 года.