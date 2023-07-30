В России сделают более долговечными материалы ядерных реакторов

Научные исследования компании «Росатом» в рамках четвёртого федерального проекта позволят увеличить срок службы новых материалов для перспективных атомных реакторов до 60 лет. Главная цель — обеспечить развитие ядерной энергетики и уменьшить использование природного урана.

Ключевое направление исследований — создание конструкционных материалов для ядерной энергетики. Это позволит увеличить долю ядерной энергии в энергобалансе страны до 25% и продвинуться в использовании замкнутого топливного цикла. В результате, мы сможем сократить потребление природного урана. Исследования также направлены на разработку методик, которые ускорят процесс подбора материалов.

Эти методики включают цифровое материаловедение, которое позволяет быстро расчитывать разные варианты материалов, и «ускоренные методики», позволяющие анализировать поведение материалов при высоких дозах облучения. Такой подход позволит быстро и эффективно изучить свойства материалов, используемых в атомных реакторах.

Четвёртый федеральный проект компании «Росатом» также включает другие научные направления, такие как создание новых элементов таблицы Менделеева, исследование экстремальных состояний вещества и разработка жидкосолевого реактора. Все эти исследования направлены на улучшение технологий и развитие атомной науки и техники в России.