В России сделают платным использование пиратских программ

В России сделают платным использование пиратских программНо только для юрлиц
Правительство планирует взимать плату с местных компаний за использование программ, производители которых ушли из России
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, объявил о введении нового механизма финансовых отчислений за использование иностранного программного обеспечения, созданного компаниями, покинувшими Россию. Эту информацию он представил на форуме CNews Forum Кейсы.
Согласно Шадаеву, это правило будет применяться только к нелегально использованному программному обеспечению от иностранных производителей, которые больше не работают на российском рынке.
Он также отметил, что соответствующий законопроект находится в заключительной стадии разработки.
Ранее в июне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах правительства внедрить новую инициативу, согласно которой российские компании будут обязаны вносить отчисления в государственную казну за использование иностранного программного обеспечения.
Премьер уточнил, что собранные средства будут направлены на выдачу грантов российским технологическим компаниям и создание фонда для льготного кредитования таких компаний.