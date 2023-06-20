Наука и технологии
15:57, 20 июня 2023
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В России сделают платным использование пиратских программ

Но только для юрлиц

Правительство планирует взимать плату с местных компаний за использование программ, производители которых ушли из России

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, объявил о введении нового механизма финансовых отчислений за использование иностранного программного обеспечения, созданного компаниями, покинувшими Россию. Эту информацию он представил на форуме CNews Forum Кейсы.

Согласно Шадаеву, это правило будет применяться только к нелегально использованному программному обеспечению от иностранных производителей, которые больше не работают на российском рынке.

Он также отметил, что соответствующий законопроект находится в заключительной стадии разработки.

Ранее в июне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах правительства внедрить новую инициативу, согласно которой российские компании будут обязаны вносить отчисления в государственную казну за использование иностранного программного обеспечения.

Премьер уточнил, что собранные средства будут направлены на выдачу грантов российским технологическим компаниям и создание фонда для льготного кредитования таких компаний.

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