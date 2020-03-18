В России сервисы такси начнут дезинфицировать машины из-за коронавируса

”Начиная с 18 марта водители такси, подключенные к Ситимобил, смогут провести полную дезинфекцию своего автомобиля у партнеров компании. Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем”, — рассказали представители сервиса.

Также они уточнили, что первые стационарные пункты дезинфекции будут открыты на территории "Дома такси" сервиса Ситимобил рядом с Международным аэропортом "Шереметьево" и на базе партнера. Бесплатная дезинфекция будет действовать до 31 марта, а воспользоваться услугой водители смогут в период с 10 до 18 часов.