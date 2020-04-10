В России сеть продуктовых магазинов будет бесплатно отвозить покупателей до дома на такси

Прямо сейчас услугой могут воспользоваться покупатели в 32 гипермаркетах Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Рязани. Для того, чтобы бесплатно доехать от магазина до своего дома, необходимо перед походом в магазин установить фирменное мобильное приложение “Моя Карусель”, после чего активировать факт участия в акции “Такси в подарок”. В итоге, при совершении покупки на определенную сумму (для каждого города свой минимальный порог), покупатель получит прямо в приложении промокод, который необходимо активировать на сайте karusel.calltovisit.com.

”В современном, постоянно меняющемся мире, мы должны быть готовы создавать решения, отвечающие текущим запросам клиента. События, которые происходят сегодня, требуют от всех нас соблюдать определенные правила, включая социальную дистанцию. Бесплатное такси до дома - это не просто удобный сервис. Данный сервис поможет обеспечить свою семью всеми необходимыми продуктами питания и товарами для дома на 1-2 недели вперед, что позволяет реже покидать свой дом. Мы заботимся об удобстве, а, главное, о здоровье наших покупателей”, — рассказал директор по информационным технологиям, инновациям и аналитическому маркетингу торговой сети Карусель Василий Громов.