В России сформировали подразделение по борьбе с хакерами

Напомним, что информация о планах Министерства по формированию нового подразделения была раскрыта еще два месяца назад. Отмечается, что ключевой мотивацией в создании данного подразделения стала растущее число киберпреступлений.

Так, согласно информации ведомства, еще в прошлом году в стране было зафиксировано порядка 300 тыс правонарушений в области IT, в то время как раскрывается из них 98,4 %. Тем не менее, в России четко прослеживается тенденция роста киберпреступности. Более того, почти 50% из них классифицируются как тяжкие или особо тяжкие.