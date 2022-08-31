В России школьникам запретили пользоваться смартфонами на уроках

Таковы новые санитарные правила, касающиеся учебного процесса в средней школе. При этом глава Минпросвещения не уточнил, кто и как будет контролировать выполнение этих правил.

Но объяснил, что норма введена для того, чтобы телефоны не отвлекали учащихся от учебного процесса и не провоцировали напряжение органов зрения и нарушение осанки из-за того, что эти гаджеты имеют маленький размер экрана. Их нельзя использовать на уроках вместо компьютера или планшета.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — подчеркнул Кравцов.