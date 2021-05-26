Наука и технологии
Сегодня в 11:08
В России силовики будут использовать данные из соцсетей для расследования преступлений
Помогут им в этом специалисты SafeNet
Как стало известно, российские силовики в будущем смогут использовать ещё один инструмент при расследовании преступлений. Речь идёт о социальных сетях, получению информации из которых учат правоохранителей.
По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова, ещё в марте 2021 года представители Следственного комитета РФ подписали соответствующее соглашение со специалистами центра. Как пишет РИА Новости, помощь будет безвозмездной.
Отмечается, что для силовиков могут разработать единое автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по расследованию преступлений в интернете. С его помощью они смогут собирать и анализировать информацию по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в сети. И всё это будет происходить в автоматизированном режиме.