В России силовики будут использовать данные из соцсетей для расследования преступлений

По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова, ещё в марте 2021 года представители Следственного комитета РФ подписали соответствующее соглашение со специалистами центра. Как пишет РИА Новости, помощь будет безвозмездной.

Отмечается, что для силовиков могут разработать единое автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по расследованию преступлений в интернете. С его помощью они смогут собирать и анализировать информацию по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в сети. И всё это будет происходить в автоматизированном режиме.