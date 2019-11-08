В России силовики предлагают ужесточить контроль над сервисами попутчиков

Замечания к инициативе Минтранса возникли сразу у нескольких ведомств, в число которых вошли МВД, ФСБ, Минэкономики, ФАС и Минкомсвязи. Так, по мнению МВД и ФСБ, перед началом каждой поездки водитель обязан подтверждать наличие у него техосмотра, водительских прав и полиса ОСАГО. При этом силовые ведомства предлагают свести количество пассажиров до четырех, а не пяти, как в изначальном тексте законопроекта, при этом карпулинговые сервисы будут обязаны работать в российской юрисдикции.

С ответом на инициативу российских ведомств выступил глава BlaBlaCar в России Ирина Рейдер. По ее мнению, закон о легализации карпулинга и вправду необходим, но при этом имеющийся текст она считает чрезмерным. Так, по мнению Рейдер, нельзя требовать попутчиков рассчитываться с водителями лишь безналичным способом — таким образом, считает глава компании в России, ущемляются права граждан, которые пока не готовы пользоваться онлайн-платежами.