Наука и технологии
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В России скопировали популярную винтовку американских полицейских
Производство, к слову, началось в сентябре этого года
Прямо сейчас в Москве проходит крупная отраслевая выставка Arms & Hunting 2019, на которой российская компания ORSIS продемонстрировала новейшую винтовку собственного производства ORSIS-AR15J. К слову, данное оружие является прямым аналогом достаточно популярной американской полуавтоматической AR-15.
”Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты ее испытаний”, — рассказали представители компании ORSIS в разговоре с российским изданием РИА Новости.
Напомним, что в сентябре 2019 года компания ORSIS выступила с официальным сообщением о начале серийного производства и выпуска полуавтоматического оружия ORSIS-AR15J.
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