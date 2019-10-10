В России скопировали популярную винтовку американских полицейских

”Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты ее испытаний”, — рассказали представители компании ORSIS в разговоре с российским изданием РИА Новости.

Напомним, что в сентябре 2019 года компания ORSIS выступила с официальным сообщением о начале серийного производства и выпуска полуавтоматического оружия ORSIS-AR15J.