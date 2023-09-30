В России слабым местом украинских РСЗО «Ураган» назвали уязвимость перед ПВО

20:20, 30 сентября 2023
1 мин.
В России слабым местом украинских РСЗО «Ураган» назвали уязвимость перед ПВОИз-за калибра
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал слабое место советских реактивных систем залпового огня «Ураган», состоящих на вооружении украинской армии.
По словам эксперта, это уязвимость перед российскими ПВО. На это влияет калибр снарядов «Урагана», поэтому средства противовоздушной обороны легко справляются с выстрелами. При этом Дандыкин отметил мощность снарядов украинских РСЗО: их калибр — 250 мм.
Это реактивная система залпового огня крупного калибра. Дальность у советского «Урагана», который и находится на вооружении Украины, где-то 40 километров. Снаряды этого РСЗО достаточно мощные — 240 миллиметров. Но в силу того, что они такого калибра, они сбиваются средствами противовоздушной обороны. Это и происходит.
Василий Дандыкин
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса