В России слабым местом украинских РСЗО «Ураган» назвали уязвимость перед ПВО

Это реактивная система залпового огня крупного калибра. Дальность у советского «Урагана», который и находится на вооружении Украины, где-то 40 километров. Снаряды этого РСЗО достаточно мощные — 240 миллиметров. Но в силу того, что они такого калибра, они сбиваются средствами противовоздушной обороны. Это и происходит.



