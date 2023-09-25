В России следить за мусорными полигонами «наймут» нейросеть

Директор Российского экологического оператора, Денис Буцаев, объявил о планах создания искусственного интеллекта, который поможет выявлять нарушения на мусорных свалках. Этот проект должен завершиться к середине 2024 года.

Новая нейросеть будет анализировать данные, полученные из воздушных облётов мусорных полигонов, и выявлять различные нарушения. Среди них будут отсутствие контроля за весом мусора, несанкционированные каналы, присутствие птиц, а также случаи загорания и гниения отходов.

С начала 2019 года Российский экологический оператор участвует в «мусорной» реформе и работает над соблюдением норм законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также развитием и совершенствованием этой области.