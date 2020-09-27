В России службы такси могут обязать нести ответственность за здоровье пассажиров

По мнению участников объединения, необходимо дополнить законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок, который перестал рассматриваться депутатами еще два года назад. В частности, следует оснастить документ понятным механизмом регулирования инцидентов с пассажирами. Кроме того, общественники считают, что необходимо в нем отметить механизм возмещения ущерба пассажирам.

Отмечается, что на сегодняшний день, если пассажир или его имущество пострадало в результате ДТП по доказанной вине водителя, он может рассчитывать на компенсацию в рамках ОСАГО. В то время как агрегатор такси не отвечает за пассажира.