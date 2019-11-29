В России смартфоны начнут предупреждать пешеходов о приближающемся автомобиле

”По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля”, - поделился Белянко.

Отмечается, что уникальная система с элементами искусственного интеллекта будет собирать информацию “умных” светофоров на расстоянии 100-200 метров от него о движении машин, анализировать и отображать в сервисе. Кроме того, система также будет брать в расчет скорость автомобилей и погодные условия, влияющие на движение, в числе которых гололед и дождь. Так, пешеход сможет получить уведомление на смартфон или через наушники об опасности в том случае, когда водитель будет выезжать из-за угла и направляться в его сторону.