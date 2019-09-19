В России смартфоны превратят в "виртуальную корзину" для покупки в магазинах

Так, посетитель магазина, находясь в торговом зале, сможет сканировать штрихкоды товаров, добавляя их в виртуальную корзину, при помощи своего смартфона. Для этого ему достаточно будет установить бесплатное приложение “Суперчек”, доступное для iOS и Android. Планируется, что после добавления товара в виртуальную корзину, покупатель сможет оплатить покупку на терминале самообслуживания. Следующий этап — добавить возможность оплаты покупок прямо с телефона, при помощи привязанной к приложению банковской карты.

”«ВкусВилл» — высокотехнологичная и инновационная компания. Мы всегда рады предложить нашим покупателям новый сервис, который поможет им совершать покупки быстрее и проще. Многие такие услуги “ВкусВилл” впервые запустил в России, а теперь они стали повседневными и привычными для наших покупателей. Команда проекта “Суперчек” показала высокую квалификацию и экспертность в решение технических задач. Вместе мы оперативно сделали еще один удобный сервис, востребованный и полезный для покупателей", — рассказала руководитель программы лояльности в сети магазинов “ВкусВилл” Яна Горюгина.