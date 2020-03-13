В России смоделировали борьбу с опасным вирусом

По словам представителей ЮВО, “легенда” гласила, что на базу поступила информация об угрозe распространения опасной инфекции на территории закрытого военного гарнизона в Волгоградской области. Именно в данных условиях специалисты округа и должны были заниматься решением возникшей проблемы в рамках учений, к которым, между прочим, было привлечено порядка 300 военнослужащих и задействованo более 20 единиц специальной техники.

”С применением новейших образцов вооружения и военной техники, в частности разведывательных химических машин РХМ-6, авторазливочных станций АРС-14КМ, поставленные задачи были успешно выполнены”, — говорится в заявлении пресс-службы Южного военного округа.