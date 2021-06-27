В России смогут создавать вакцины от новых коронавирусов за неделю

Правда, для того, чтобы это стало реальностью, нужно соблюдение одного условия — для этого должна быть зарегистрирована векторная технология, пишет ТАСС.

Специалист отметил, что при появлении нового штамма с резко измененной последовательностью S-белка, учёные будут вынуждены задействовать новые варианты вакцины. И векторная технология лежит в основе такого «быстрого реагирования», заявил Гинцбург.

Также он напомним, что российская вакцина от коронавируса Спутник V может защитить от всех известных на сегодняшний день штаммов болезни. В том числе и от индийского — того самого, который Всемирная организация здравоохранения назвала доминантным на сегодняшний день.