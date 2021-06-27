В России смогут создавать вакцины от новых коронавирусов за неделю

Наука и технологии
Сегодня в 17:45
В России смогут создавать вакцины от новых коронавирусов за неделюНо такая скорость возможна лишь при соблюдении одного условия
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился интересной информацией. Оказалось, что отечественные специалисты смогут создавать вакцины от новых штаммов COVID-19 всего лишь за неделю.
Правда, для того, чтобы это стало реальностью, нужно соблюдение одного условия — для этого должна быть зарегистрирована векторная технология, пишет ТАСС.
Специалист отметил, что при появлении нового штамма с резко измененной последовательностью S-белка, учёные будут вынуждены задействовать новые варианты вакцины. И векторная технология лежит в основе такого «быстрого реагирования», заявил Гинцбург.
Также он напомним, что российская вакцина от коронавируса Спутник V может защитить от всех известных на сегодняшний день штаммов болезни. В том числе и от индийского — того самого, который Всемирная организация здравоохранения назвала доминантным на сегодняшний день.