В России снесли единственный в стране деревянный планетарий

По данным Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), зданию требовались лишь локальные замены сруба. При этом снесённое здание всё же обещают восстановить.

Так, врио замминистра культуры региона Владимир Карпов пообещал закончить процесс к 2023 году. Под проект реставрации уже выделили 350 млн рублей.