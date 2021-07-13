В России снесли единственный в стране деревянный планетарий

В России снесли единственный в стране деревянный планетарийТеперь местные власти займутся его же реставрацией
По данным Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), зданию требовались лишь локальные замены сруба. При этом снесённое здание всё же обещают восстановить.
Так, врио замминистра культуры региона Владимир Карпов пообещал закончить процесс к 2023 году. Под проект реставрации уже выделили 350 млн рублей.
По словам чиновника, новый планетарий будет «в два раза больше предыдущего». Такэе в нём проведут безопасную электропроводку.
Что интересно, внешний вид здания хотят оставить прежним. Связано это с тем, что объект является частью культурного наследия региона. В то же время «начинку» планируется сильно переработать, для чего будет использовано самое современное оборудование как в купольном зале, так и в других помещениях.