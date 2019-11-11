В России снимут запрет на провоз жидкости в самолете

”Компания "Ратэк" занимается проектом по созданию системы, которая на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. Для жителей страны это означает отказ от запрета на провоз жидкости и других веществ в самолетах, поездах и других местах массового скопления людей. Эта технология сильно упростит контроль за перевозкой взрывчатых веществ”, — рассказал Макаров за закрытыми дверьми в рамках конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

По его словам, новейшая разработка уже тестируется во "Внуково". Также данная технология, уже сейчас используется за границей. Так, например в Чили с ее помощью выявляют количество меди в руде, идущей по транспортеру.