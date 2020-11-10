В России снизилась активность интернет-мошенников

В материалах Генпрокуратуры сообщается, что всего на действия, для которых эксплуатировались информационно-телекоммуникационные технологии или же в сфере компьютерной информации, в 2020 году пришлось одно из четырех фиксируемых преступлений.

”Ранее отмечавшиеся практически двукратные темпы их увеличения несколько замедлились, а по итогам девяти месяцев составляют 77%”, - сообщается в сборнике Генпрокуратуры.

Отмечается, что более 50% всех киберпреступлений были совершены с применением интернета , а это порядка 209,7 тыс случаев. В то же время, более 42% преступлений или 155,2 тыс были совершены посредством мобильной связи. Всего же в этом году было зарегистрировано 363 тыс преступлений подобного характера.