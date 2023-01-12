03:40, 12 января 2023
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В России снизилась заболеваемость гриппом, но надолго ли?Объяснила иммунолог
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, будет ли в России вторая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Фото: Medlineplus.gov
На днях Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом практически на 50%. Ярцева прокомментировала данные ведомства и отметила, что такой спад заболеваемости — временное явление.
По её словам, уменьшение количества заболевших — результат праздников — люди меньше контактировали. Но Россию ждёт вторая волна заболеваемости, которая может начаться в конце января.