Наука и технологии
03:40, 12 января 2023
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В России снизилась заболеваемость гриппом, но надолго ли?

Объяснила иммунолог

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, будет ли в России вторая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В России снизилась заболеваемость гриппом, но надолго ли?

Фото: Medlineplus.gov

На днях Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом практически на 50%. Ярцева прокомментировала данные ведомства и отметила, что такой спад заболеваемости — временное явление.

По её словам, уменьшение количества заболевших — результат праздников — люди меньше контактировали. Но Россию ждёт вторая волна заболеваемости, которая может начаться в конце января.

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