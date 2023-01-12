В России снизилась заболеваемость гриппом, но надолго ли?

На днях Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом практически на 50%. Ярцева прокомментировала данные ведомства и отметила, что такой спад заболеваемости — временное явление.

По её словам, уменьшение количества заболевших — результат праздников — люди меньше контактировали. Но Россию ждёт вторая волна заболеваемости, которая может начаться в конце января.