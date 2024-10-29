В России снизились денежные потери от хакеров в Telegram

Доходы большинства мошенников, выманивающих данные карт по схеме «Мамонт», снизились на 22% за последние четыре недели — с 58 млн до 45 млн рублей. Специалисты объясняют это усилением мер безопасности и дополнительными проверками, что подтолкнуло хакеров к использованию собственных веб-платформ и анонимных сайтов в сети Tor. Хотя схема не исчезла, киберпреступники теперь ищут новые способы обмана.

После заявлений Павла Дурова о мерах безопасности мошенники начали массово покидать Telegram, где создавали фишинговые ссылки и вели теневую бухгалтерию. Группировка X Project объявила, что уходит из мессенджера, переходя на собственный сайт в Tor. Это решение они разместили в своём Telegram-канале, который вскоре был удалён, что привлекло внимание других скам-сообществ.

По словам ведущего аналитика компании F.A.C.C.T. Евгения Егорова, Telegram стал своеобразной экосистемой для киберпреступников, но теперь они вынуждены менять платформу или приостанавливать активность. Егоров отметил, что другие группы тоже начали удалять аккаунты или планируют перейти в зашифрованные сети.