В России снизились объёмы производства оптоволокна на 11%

За первые три месяца 2024 года в России производство оптоволоконных кабелей снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — сокращение спроса со стороны телекоммуникационных компаний. По данным ассоциации «Электрокабель», с января по март было выпущено около 842 тыс. км кабеля, а спрос на рынке упал на 1% до 855 тыс. км, в денежном выражении — на 4% до 2,7 млрд руб.

В 2023 году в России выпустили 4,45 млн км оптоволоконных кабелей, что на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на рост производства, рынок увеличился на 25% до 13,8 млрд руб. Сергей Гладких из ассоциации «Электрокабель» объяснил снижение производства уменьшением числа госзаказов и ростом поставок из Китая. Российские телекоммуникационные компании также сократили закупки оптоволокна на 15-20%.

На фоне санкций в 2022 году потребление оптоволокна снизилось на 30%, но в 2023 году выросло на 15-20%, сообщил Александр Смильгевич, глава завода «Инкаб». Однако уровень 2021 года в 4,7 млн км достигнут не был. Протяжённость введённых в эксплуатацию волоконно-оптических магистралей за прошлый год снизилась примерно на 10%. Частные операторы чаще выбирают импортные кабели, так как они дешевле отечественных. Смильгевич считает, что для развития рынка необходима государственная поддержка крупных проектов и обязательная система маркировки волокна и кабеля, эксперимент по которой завершится в декабре 2024 года.