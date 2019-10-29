В России снова начнут принимать бутылки на переработку

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выделил министерству срок до конца 2019 года, чтобы оно определилось с видами потребительской тары, которую без проблем можно подвергнуть массовой переработке для дальнейшего повторного использования. После того, как власти определятся с тем, какие бутылки можно принимать, они будут должны внести соответствующие изменения в законодательство.

Уже в начале 2020 года будет запущен экспериментальный прием использованных бутылок и пока до конца не совсем ясно, на каких именно условиях россияне будут сдавать бутылки. Стоит отметить, что в то же время Роспотребнадзор занят изучением вопроса отказа от производства и использования пластиковых пакетов в России в течение ближайшего времени.