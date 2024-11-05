В России снова оштрафовали Apple за отказ удалить запрещённую информацию

Опубликовано 05 ноября 2024, 23:011 мин.
В России снова оштрафовали Apple за отказ удалить запрещённую информациюКакой контент стал причиной штрафа, не уточняется
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» сообщили, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple за отказ удалить запрещённую законом информацию. О чём конкретно идёт речь, не уточняется.
© Ferra.ru
Сумма штрафа составила 3,6 млн рублей. За неудаление запрещённого контента к компании Apple Distribution International Ltd. была применена часть 2 статьи 13.41 КоАп РФ.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.)признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — сказано в сообщении.