В России снова оштрафовали Apple за отказ удалить запрещённую информацию

Сумма штрафа составила 3,6 млн рублей. За неудаление запрещённого контента к компании Apple Distribution International Ltd. была применена часть 2 статьи 13.41 КоАп РФ.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.)признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — сказано в сообщении.