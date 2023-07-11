В России снова оштрафовали Twitch за фейки о СВО

На ресурсе были выявлены как недостоверная информация о проведении военной спецоперации, так и об азартных играх и онлайн-казино.

«Суд постановил: признать Twitch Interactive, Inc. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённой в РФ информации) и назначить наказание в виде штрафа на 3 млн рублей», — сказано в решении суда.