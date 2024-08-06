В России снова оштрафовали Twitch за неисполнение требований Роскомнадзора

Сообщается, что суд выписал штраф Twitch Interactive — головной компании сервиса Twitch. Известно, что штраф назначен в силу неисполнения сервисом предписания Роскомнадзора. Но о каком именно предписании идёт речь, не уточняется.

В России Twitch оштрафован уже как минимум четыре раза. Напомним, этим сервисом владеет американский техногигант Amazon.