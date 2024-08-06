В России снова оштрафовали Twitch за неисполнение требований Роскомнадзора

Опубликовано 06 августа 2024, 15:32
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В России снова оштрафовали Twitch за неисполнение требований РоскомнадзораПочему назначен штраф, неизвестно
Пресс-служба московских судов сообщила, что мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал стриминовый сервис Twitch на 5 млн рублей.
Сообщается, что суд выписал штраф Twitch Interactive — головной компании сервиса Twitch. Известно, что штраф назначен в силу неисполнения сервисом предписания Роскомнадзора. Но о каком именно предписании идёт речь, не уточняется.
В России Twitch оштрафован уже как минимум четыре раза. Напомним, этим сервисом владеет американский техногигант Amazon.
Источник:Суды общей юрисдикции города Москвы
Автор:Андрей Кадуков