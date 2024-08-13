В России снова оштрафовали Википедию за отказ удалить противоправную информацию

Размер штрафа составил 4 млн рублей. Причина — отказ Википедии удалить противоправную информацию. При этом представитель компании был оповещён о судебном заседании, но не явился.

«Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд постановил назначить компании наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сказано в заявлении суда.