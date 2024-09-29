В России снова пересмотрят систему оценки отечественных технологий

На форуме «Микроэлектроника-2024» в Сочи разработчики и производители отечественной электроники вновь обсудили возможность начисления дополнительных баллов за использование российских клавиатур и мышек в автоматизированных рабочих местах (АРМ). Это обсуждение стало актуальным на фоне балльной системы Минпромторга, которая оценивает уровень локализации производства оборудования в России. В этой системе за каждую выполненную операцию на российской территории присваиваются определённые баллы, а требования к локализации со временем ужесточаются. Продукция, соответствующая этим критериям, нужна для участия в госзакупках.

Среди участников обсуждения, как отметил Алексей Кравцов, президент компании Kraftway, стоит вопрос о начислении дополнительных баллов за использование отечественной периферии. Однако он уточнил, что наличие иностранной периферии не должно стать препятствием для включения АРМ в реестр отечественной электроники. В Минпромторге готовы рассмотреть требования по внедрению российских мониторов и периферии, но только если производители подтвердят, что смогут удовлетворить весь спрос.

В то время как в России есть производители периферии, большинство из них представляют собой собственные бренды ритейлеров, такие как DNS и «М.Видео», которые производятся в Китае. Важно определить, что считать российской периферией: можно опираться на место регистрации компании или на добавленную стоимость, полученную за счёт сборки в России. По мнению экспертов, разработка периферии требует значительных ресурсов, и локализация производства может оказаться дорогим удовольствием, учитывая низкую маржинальность этих товаров. Однако с недавнего времени российские компании начали обращать внимание на потребительский рынок, что может привести к увеличению узнаваемости отечественных брендов.