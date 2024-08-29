В России снова подешевел флагманский iPhone 15

Стоимость популярного смартфона iPhone 15 в России упала более чем на 50 тысяч рублей с начала продаж. Базовая модель была представлена осенью 2023 года по цене от 125 до 170 тысяч рублей, но к концу лета 2024 года цена на устройство снизилась, и в среднем сейчас она составляет около 75 тысяч рублей. В некоторых магазинах iPhone 15 можно найти ещё дешевле — за 64,5 тысячи рублей.

Цены на iPhone 15 могут меняться в зависимости от цвета, объёма памяти и типа SIM-карт. Наиболее доступные варианты обычно — это американские модели, которые не поддерживают физические SIM-карты и работают только с eSIM. Это важно учитывать, если вы планируете купить смартфон в разных регионах или хотите использовать его с определёнными операторами связи.

Модель iPhone 15 выделяется рядом особенностей, включая современный вырез для Face ID и фронтальную камеру с функцией Dynamic Island. Она также имеет основную камеру на 48 Мп и разъём USB Type-C. Устройство предлагает 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, мощный чип Apple A16 Bionic и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп, что делает его одним из лучших предложений на рынке смартфонов.