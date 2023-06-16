В России снова подешевел iPhone SE

Нынешняя цена снизилась от первоначальной на 25%. iPhone SE второго поколения получил 4,7" IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, 3 ГБ ОЗУ, одинарную 12 Мп камеру и аккумулятор ёмкостью 1821 мАч. Эти айфоны отличаются наличием кнопки Home с дактилоскопическим сканером Touch ID.

«Аппарат iPhone SE отличается миниатюрным корпусом и "классическим" дизайном с кнопкой Home. Как и смартфоны флагманской линейки, он поддерживает современную версию iOS, при этом стоит он гораздо дешевле», — сказано в материале Hi-Tech Mail.ru.

Снижение цены на эту модель уже происходило в марте 2023. Тогда цена впервые снизилась с 40 тысяч до 32 тысяч рублей.