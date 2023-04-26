В России снова появились заболевшие малярией

00:48, 26 апреля 2023
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В России снова появились заболевшие маляриейВсе случаи завозные
В Ростовской области впервые в 2023 году зафиксирован случай заболевания тропической малярией. Это опасное и тяжело протекающее заболевание, которое может привести к летальному исходу.
Но в условиях российского климата заболеть малярией невозможно — все случаи завозные. Случай, о котором идёт речь, привезён человеком, вернувшимся из Уганды.
В 2022 году также фиксировались случаи заболевания малярией: в городе Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области. Оба — людьми, работавшими по контракту в Центральной Африке.
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