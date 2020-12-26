В России со следующей недели возобновятся продажи PlayStation 5, несмотря на мировой дефицит

На данный момент информация о том, во сколько именно стартуют продажи новой партии PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition - не разглашается. В то же время, эта тайна будет раскрыта непосредственно перед началом продаж. Россиян также предупредили, что приставки прибудут в ограниченном количестве.

Представители “М.Видео” пообещали, что 99% ранее оформленных PlayStation 5 до конца текущего месяца прибудут к покупателям. Причем многие смогут получить их уже 26 или 27 декабря.