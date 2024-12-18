В России собираются ввести рейтинг для покупателей на маркетплейсах

«Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) предложило маркетплейсам внедрить систему рейтингов для покупателей, чтобы бороться с проблемами, с которыми сталкиваются продавцы. В письмах, отправленных крупнейшим онлайн-торговым площадкам, таким как Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», «Мегамаркет», Lamoda и «СДЭК-глобал», организация объяснила свою инициативу. По данным исследования Data Insight, 87% российских продавцов сталкиваются с проблемами, такими как невыкуп товаров, их порча, утрата при доставке и мошенничество. Всё это ведёт к потерям до 16% оборота продавцов. Вдобавок, более 60% сталкиваются с так называемым «потребительским экстремизмом», когда покупатели возвращают товары после их кратковременного использования.

ФОСТ предложила систему рейтингов, где покупатели будут оцениваться за своё поведение. Рейтинги будут доступны сотрудникам пунктов выдачи заказов, чтобы они могли адаптировать свой подход к клиентам с проблемной репутацией. Однако идея не получила поддержки участников рынка. В частности, в Wildberries считают создание таких рейтингов излишним, а Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупные игроки, такие как Ozon и Wildberries, также не поддержала инициативу. Артём Соколов, президент АКИТ, заявил, что маркетплейсы уже эффективно защищают продавцов от недобросовестных покупателей.

Тем не менее, некоторые эксперты поддерживают предложение. Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline аналитики», отметил, что идея рейтинга разумна, хотя некоторые её элементы уже реализованы. Например, маркетплейсы ранжируют пользователей по различным параметрам, включая выкуп товаров, а у «Яндекс Такси» уже существует система оценок для клиентов. Олег Павлов, председатель «Общественной потребительской инициативы», добавил, что создание рейтинга не нарушает закон о защите прав потребителей, но при этом важно, чтобы эти оценки не становились основанием для ценовой дискриминации.