Наука и технологии
Сегодня в 14:21
В России собрали миллионы рублей на закупку жёстких дисков для популярного торрент-трекера
Теперь о доступности редких материалов можно не беспокоиться
Пользователи со всего мира сумели собрать миллионы рублей на закупку оборудования для популярного торрент-трекера Rutracker. Речь идёт о жёстких дисках общим объёмом от 600 до 800 ТБ — на них будут храниться самые редкие раздачи.
Краудфандинговая кампания по сбору средств была начата ещё 29 декабря 2020 года, пишет vc.ru. Финальной целью сбора была сумма в 25 тыс долларов (1,8 млн рублей). Для того, чтобы собрать её, пользователям ресурса понадобилось менее двух месяцев — об успешном завершении кампании было объявлено накануне, 25 февраля 2021 года.
Стоит отметить, что на жёсткие диски «скидывались» не только жители России. Так, участие приняли и жители Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины и множества других стран. Пожертвовать деньги можно было как через Qiwi, WebMoney и Юmoney, так и через прямые переводы с банковских карт Visa, MasterCard и Мир.