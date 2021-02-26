В России собрали миллионы рублей на закупку жёстких дисков для популярного торрент-трекера

Краудфандинговая кампания по сбору средств была начата ещё 29 декабря 2020 года, пишет vc.ru. Финальной целью сбора была сумма в 25 тыс долларов (1,8 млн рублей). Для того, чтобы собрать её, пользователям ресурса понадобилось менее двух месяцев — об успешном завершении кампании было объявлено накануне, 25 февраля 2021 года.

Стоит отметить, что на жёсткие диски «скидывались» не только жители России. Так, участие приняли и жители Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины и множества других стран. Пожертвовать деньги можно было как через Qiwi, WebMoney и Юmoney, так и через прямые переводы с банковских карт Visa, MasterCard и Мир.