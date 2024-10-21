В России собрали турбированный двигатель на основе двигателя Ауруса

На Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2024), который завершился на днях, представители НАМИ представили интересный новый двигатель. Это четырёхцилиндровый турбированный мотор модели L4 ПТ-А, который имеет много общего с серийным двигателем объёмом 4,4 литра, используемым в представительских седанах Aurus Senat.

Двигатель L4 ПТ-А весит 150 кг и обладает рабочим объёмом 2,2 литра, выдавая мощность в 245 л. с. Интересно, что он оборудован распределённым впрыском и имеет низкую степень сжатия, что, скорее всего, подразумевает его работу на бензине марки АИ-92. Это может сделать его более доступным для использования в массовом сегменте.

Пока двигатель L4 ПТ-А не производится серийно, и нет ясности, будет ли он запущен в массовое производство. Тем не менее, разработка выглядит многообещающе, и, возможно, в будущем мы увидим этот агрегат на рынке.