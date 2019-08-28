В России собрались изобрести вертолёт заново

В России разрабатывают «принципиально новый» вертолёт. Об сообщил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

Новая модель объединит прежние наработки. Сейчас проект находится на этапе формирования. По словам Шибитова, он объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.

Шибитов пояснил: «Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта».

В холдинге уже была разработана летающая лаборатория на базе Ми-24. Полученные наработки будут использованы в том числе для создания перспективного коммерческого вертолета.