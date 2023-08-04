В России собственники квартир получили возможность оставлять отзывы на жильцов

Это будет дополнительный инструмент для выбора надёжного жильца, особенно учитывая, что более 90% сделок в аренде теперь происходят онлайн.

Собственники выбирают арендатора, опираясь на информацию из анкеты жильца и отчёта сервиса о его благонадежности. Теперь к этим источникам добавились отзывы от собственников.

Исследования показали, что 46% собственников считают, что отзывы от других собственников помогли бы им принять решение о заселении жильца.

В отзывах можно найти ответы на важные вопросы: были ли жалобы от соседей, пострадало ли имущество, убрался ли жилец перед съездом, остались ли неоплаченные счета.

Все отзывы проходят проверку на соответствие действительности. Кроме того, в отзыве появятся статусы от Яндекс.Аренды: «Эксперт по чистоте» и «Съезд без долгов».