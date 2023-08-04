В России собственники квартир получили возможность оставлять отзывы на жильцов

В России собственники квартир получили возможность оставлять отзывы на жильцовИнтересная функция
Яндекс.Аренда представила новую функцию, которая позволяет собственникам съёмного жилья оставлять отзывы на арендаторов.
Это будет дополнительный инструмент для выбора надёжного жильца, особенно учитывая, что более 90% сделок в аренде теперь происходят онлайн.
Собственники выбирают арендатора, опираясь на информацию из анкеты жильца и отчёта сервиса о его благонадежности. Теперь к этим источникам добавились отзывы от собственников.
Исследования показали, что 46% собственников считают, что отзывы от других собственников помогли бы им принять решение о заселении жильца.
В отзывах можно найти ответы на важные вопросы: были ли жалобы от соседей, пострадало ли имущество, убрался ли жилец перед съездом, остались ли неоплаченные счета.
Все отзывы проходят проверку на соответствие действительности. Кроме того, в отзыве появятся статусы от Яндекс.Аренды: «Эксперт по чистоте» и «Съезд без долгов».