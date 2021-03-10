Наука и технологии
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В России соцсеть Clubhouse сделали бесплатной в тарифе оператора
Tele2
В России соцсеть Clubhouse сделали бесплатной в тарифе оператора Tele2. Так, трафик, который расходуется на использование модной соцсети появился в составе пакета бесплатного трафика сразу в нескольких тарифах.
Речь о таких тарифах как "Везде онлайн", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". На изменения обратило внимание информационно-аналитическое агентство Content Review. Отмечается, что нововведение начнет действовать с сегодняшнего дня.
Напомним, что сама нашумевшая Clubhouse работает лишь в виде мобильного приложения. Более того, на данный момент пользоваться ей могут только владельцы iPhone. Оператор Tele2, в свою очередь, обнуляет трафик только приложения под iOS.
Нескольким ранее Clubhouse начал блокировать пользователей Android-приложения. Так, пользователи, которые выходят в Clubhouse через клиент неофициальной Android-версию подвергаются блокировке.