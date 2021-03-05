В России соцсети хотят обязать установливать счётчики посещаемости от Роскомнадзора

Таким образом планируется устанавливать, является ли сайт соцсетью на основе новых требований закона, пишет vc.ru. Сведения о счётчиках посещаемости будут размещены на сайте Роскомнадзора, а их главной «обязанностью» будет определение «количества однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории России к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку».

Напомним, что ещё 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому все сайты с аудиторией более 500 тыс пользователей объявляют соцсетями. В свою очередь это обязывает их самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.