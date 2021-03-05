Наука и технологии
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В России соцсети хотят обязать установливать счётчики посещаемости от Роскомнадзора
На этом фоне уже даже не смешно шутить про «1984»
В сети появилась информация о новой инициативе Роскомнадзора (РКН). Ведомство предложило встраивать в социальные сети специальные счётчики посещаемости на основе ПО, разработанного специалистами РКН.
Таким образом планируется устанавливать, является ли сайт соцсетью на основе новых требований закона, пишет vc.ru. Сведения о счётчиках посещаемости будут размещены на сайте Роскомнадзора, а их главной «обязанностью» будет определение «количества однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории России к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку».
Напомним, что ещё 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому все сайты с аудиторией более 500 тыс пользователей объявляют соцсетями. В свою очередь это обязывает их самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.