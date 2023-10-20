В России составят списки «доверенных» VPN для бизнеса

Министерство цифрового развития (Минцифры) России разработало инструкцию для компаний, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок VPN. Она предназначена для обеспечения безопасной работы сотрудников в удалённом режиме и во время командировок, а также для поддержания связи с филиалами компаний.

В инструкции подчёркивается, что VPN-протоколы могут подвергаться ограничениям со стороны Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если использование VPN-сервиса необходимо для корпоративных задач. Для этого компании могут обратиться в соответствующие органы и предоставить список компаний, нуждающихся в использовании VPN, либо сообщить о проблеме самостоятельно через контактный номер телефона или адрес электронной почты. После проверки данных Роскомнадзор добавит IP-адреса компаний в «белый список».

С начала ноября 2017 года российское законодательство ограничивает доступ пользователей к запрещённым в России ресурсам с использованием VPN-сервисов. В случае нарушения этих ограничений, Роскомнадзор вправе внести VPN-сервис в реестр запрещённой информации. Представитель Роскомнадзора, отвечая на запрос РБК о проблемах с VPN-сервисами, заявил, что у него нет дополнительных комментариев по этому вопросу.