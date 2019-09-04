В России совершили массовую кражу денег через взломанные соцсети

“Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи”, — рассказал Сычева.

По мнению главы отдела безопасности ведомства, современные пользователи сети могут отнестись к подобной просьбе с излишним доверием. В качестве аргумента Сычев привел статистику, согласно которой в 97% подобных преступлений использовалась технология социальной инженерии. По сути злоумышленники просто-напросто вводили пользователей в заблуждение и те сами охотно передавали им свои деньги.

По мнению Артема Сычева, старшее поколение все меньше верит в сообщения по типу “Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда”. К тому же у людей из более старшей возрастной группы обычно нет крупных сумм на карте, а значит у мошенников не так много вариантов по краже их денег.