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В России совершили массовую кражу денег через взломанные соцсети

Жертвами оказались активные пользователи социальных сетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев заявил, что ведомство заметило огромную волну денежных хищений, для реализации которой злоумышленники воспользовались взломанными аккаунтами в соцсетях.

Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи”, — рассказал Сычева.

По мнению главы отдела безопасности ведомства, современные пользователи сети могут отнестись к подобной просьбе с излишним доверием. В качестве аргумента Сычев привел статистику, согласно которой в 97% подобных преступлений использовалась технология социальной инженерии. По сути злоумышленники просто-напросто вводили пользователей в заблуждение и те сами охотно передавали им свои деньги.

По мнению Артема Сычева, старшее поколение все меньше верит в сообщения по типу “Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда”. К тому же у людей из более старшей возрастной группы обычно нет крупных сумм на карте, а значит у мошенников не так много вариантов по краже их денег.

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