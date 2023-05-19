В России совершили новое открытие в деле борьбы с Альцгеймером

Учёные из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта добились важного прорыва в борьбе с болезнью Альцгеймера. Они обнаружили, что определённый маленький белок, называемый HAEE, может остановить развитие этого нейродегенеративного заболевания. Это открытие открывает новые возможности для предупреждения и лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщил учёный Владимир Митькевич на совещании Российской академии наук.

Учёные провели эксперименты на маленьких червях, нематодах, и выяснили, что HAEE предотвращает скопление белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Подобные результаты были подтверждены исследователями из Германии. Это важный шаг вперёд в понимании причин и механизмов развития этого заболевания.

Также учёные выяснили, что цинк играет роль в развитии болезни Альцгеймера. Это было доказано в ходе исследований на мышах. Введение определённого вида белка, связанного с цинком, приводило к образованию характерных структур в мозге мышей. Это новое знание поможет учёным разработать более эффективные методы лечения болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера является серьёзным заболеванием, которое приводит к ухудшению памяти и когнитивных функций. На данный момент не существует лекарств, способных полностью излечить это заболевание. Однако результаты исследований учёных из Института молекулярной биологии дают надежду на разработку новых лечебных средств, которые смогут замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациентов.