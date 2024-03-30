В России совместят спутниковую и сотовую связь

Минцифры поделило результаты Государственной комиссии по радиочастотам (ГРКЧ). Они обсуждали запрос от «Мобильных телесистем» (МТС) о выделении частот для тестирования гибридных сетей связи. ГРКЧ решила сформировать рабочую группу для изучения доступных полос для этих сетей и уточнения процедуры их выделения.

Гибридные сети объединяют наземные станции и спутниковые каналы по единому стандарту для использования на мобильных устройствах. Если сигнал от наземных станций будет слабым, устройства автоматически переключатся на спутниковую связь. Это первый шаг в развитии таких сетей в России, подчёркивают в Минцифры.

ГРКЧ рассматривала вопрос выделения частот МТС для научных исследований о возможности использования прямой связи «спутник-смартфон» в рамках гибридной спутниковой системы связи стандарта 5G. Планировалось выделить частоты для этой цели, но окончательное решение пока не опубликовано.

Также планируется создание рабочей группы для изучения гибридных сетей связи, в которую войдут представители Минцифры, «Роскосмоса», НИИР и других заинтересованных ведомств. Это будет включать предложения о выделении частот для гибридных сетей и подготовку к Всемирной конференции по радиосвязи.